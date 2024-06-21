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Киселева Наталья Капитоновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Киселева Наталья Капитоновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7359
Роль персоны
Мать
Дата события
11.11.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.11.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Киселев Иван (незак. ?)
Мать - Киселева Наталья Капитоновна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Воробьева Пелагея Капитоновна, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Жуков Михаил Павлович, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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