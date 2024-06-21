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Шевалдин Василий Федорович (второй)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шевалдин Василий Федорович (второй)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7358
Роль персоны
Отец
Дата события
10.11.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.11.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Шевалдина Александра Васильевна
Отец - Шевалдин Василий Федорович (второй), мастеровой (Симский завод)
Мать - Шевалдина Ксения Ефремовна
Воспр. - Комлев Стефан Сергеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шевалдина Александра Дмитриевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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