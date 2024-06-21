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Ширшова Елизавета Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ширшова Елизавета Павловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7351
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Шашкова Анастасия Павловна
Отец - Шашков Павел Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Шашкова Татьяна Игнатьевна
Воспр. - Чертов Александр Федорович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Ширшова Елизавета Павловна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Ширшов Павел Игнатьевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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