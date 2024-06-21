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Ураков Яков Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ураков Яков Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7350
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Ураков Дмитрий Михайлович
Отец - Ураков Михаил Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Уракова Татьяна Авксентиевна
Воспр. - Зайцева Стефанида Кирилловна, дочь солдата (Симский завод)
Воспр. - Ураков Яков Андреевич, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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