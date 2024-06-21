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Чевардина Надежда Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Надежда Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7349
Роль персоны
Мать
Дата события
23.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Чевардин Дмитрий Иванович
Отец - Чевардин Иван Павлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Чевардина Надежда Ивановна
Воспр. - Осокин Василий Данилович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Мария Федоровна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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