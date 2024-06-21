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Мызгина Ксения Никаноровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мызгина Ксения Никаноровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7347
Роль персоны
Мать
Дата события
21.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Мызгина Елизавета Кузьминична
Отец - Мызгин Кузьма Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Мызгина Ксения Никаноровна
Воспр. - Жукова Анна Николаевна, вдова солдата (Симский завод)
Воспр. - Назаров Никанор Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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