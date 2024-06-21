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Пупков Иван Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пупков Иван Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7337
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Чевардина Зинаида Георгиевна
Отец - Чевардин Георгий Павлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Чевардина Евдокия Петровна
Воспр. - Пупков Иван Петрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шепелева Надежда Петровна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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