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Мазин Георгий Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мазин Георгий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7336
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной бомбардир
Н.П. приписки кратко
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
Дата крещения
09.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Лаврентьев Петр Михайлович
Отец - Лаврентьев Михаил Павлович, крестьянин (Самарская губерния, Бугульминский уезд)
Мать - Лаврентьева Анастасия Афанасьевна
Воспр. - Егорова Александра Яковлевна, жена ???? (Уфа г.)
Воспр. - Мазин Георгий Васильевич, запасной бомбардир (Владимирская губерния, Юрьевский уезд)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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