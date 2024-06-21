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Курдаков Сергей Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курдаков Сергей Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7334
Роль персоны
Отец
Дата события
08.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Курдаков Петр Сергеевич
Отец - Курдаков Сергей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Курдакова Анна Сергеевна
Воспр. - Пашков Георгий Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Прыткова Дарья Михайловна, жена запасной рядового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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