Дрожженикова Пелагея Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрожженикова Пелагея Гавриловна

Дрожженикова Пелагея Гавриловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожженикова Пелагея Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7332
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Дрожженикова Пелагея Гавриловна
Отец - Дрожжеников Гаврил Несторович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Дрожженикова Елена Амвросиевна
Воспр. - Решетов Иван Петрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Ширшова Анна Васильевна, дочь мастерового (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close