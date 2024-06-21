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Курчатов Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатов Петр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7331
Роль персоны
Отец
Дата события
06.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Курчатова Елизавета Петровна
Отец - Курчатов Петр Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Курчатова Ксения Дмитриевна
Воспр. - Курчатова Елена Петровна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Решетов Андрей Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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