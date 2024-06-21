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Горбунов Павел Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горбунов Павел Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7330
Роль персоны
Отец
Дата события
05.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
05.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Горбунова Пелагея Павловна
Отец - Горбунов Павел Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Горбунова Евдокия Матвеевна
Воспр. - Горбунов Алексей Иванович, запасной фейерверкер (Симский завод)
Воспр. - Напалкова Ксения Матвеевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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