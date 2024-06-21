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Доримедонтов Адриан Елисеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Доримедонтов Адриан Елисеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7328
Роль персоны
Отец
Дата события
03.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мещанин
Н.П. приписки кратко
Белебей г.
Дата крещения
03.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Доримедонтова Пелагея Адриановна
Отец - Доримедонтов Адриан Елисеевич, мещанин (Белебей г.)
Мать - Доримедонтова Марфа Ильинична
Воспр. - Горшкова Елена Афанасьевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Шипелев Василий Васильевич, отставной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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