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Ларионова Антонина Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ларионова Антонина Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7327
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.10.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мещанина
Н.П. приписки кратко
Уфа г.
Дата крещения
01.10.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Ларионова Зинаида Петровна
Отец - Ларионов Петр Александрович, мещанин (Уфа г.)
Мать - Ларионова Екатерина Павловна
Воспр. - Ларионов Александр Петрович, мещанин (Уфа г.)
Воспр. - Ларионова Антонина Петровна, дочь мещанина (Уфа г.)
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