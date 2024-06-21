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Ускова Зинаида Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ускова Зинаида Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7326
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Ускова Зинаида Андреевна
Отец - Усков Андрей Емельянович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Ускова Евфимия Петровна
Воспр. - Усков Иеремия Емельянович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Хорькова Анна Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Хорьков Иван Никитич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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