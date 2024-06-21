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Зайцев Василий Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Василий Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7325
Роль персоны
Отец
Дата события
29.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Зайцев Андрей Васильевич
Отец - Зайцев Василий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Зайцева Феодосия Кузьминична
Воспр. - Брылкин Семен Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Мария Николаевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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