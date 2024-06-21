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Шепелева Агафия Матвеевна(2)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шепелева Агафия Матвеевна(2)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7324
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Шепелева Пелагея Леонтьевна
Отец - Шепелев Леонтий Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Шепелева Агафия Матвеевна(1)
Воспр. - Норкин Яков Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шепелева Агафия Матвеевна(2), дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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