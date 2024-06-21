Пашков Прокопий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПашков Прокопий Савельевич

Пашков Прокопий Савельевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашков Прокопий Савельевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7322
Роль персоны
Упом.
Дата события
29.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Тихонов Михаил Александрович
Отец - Тихонов Александр Васильевич, крестьянин (Казанская губерния, Лаишевский уезд)
Мать - Тихонова Ирина Прокопьевна
Воспр. - Клоков Петр Фомич, запасной унтер офицер (Симский завод)
Воспр. - Пашкова Ксения Прокопьевна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Пашков Прокопий Савельевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close