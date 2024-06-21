Тихонов Михаил Александрович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Тихонов Михаил Александрович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 7322
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 29.09.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Дата крещения
- 29.09.1902
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Урожд. - Тихонов Михаил Александрович
Отец - Тихонов Александр Васильевич, крестьянин (Казанская губерния, Лаишевский уезд)
Мать - Тихонова Ирина Прокопьевна
Воспр. - Клоков Петр Фомич, запасной унтер офицер (Симский завод)
Воспр. - Пашкова Ксения Прокопьевна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Пашков Прокопий Савельевич, мастеровой (Симский завод)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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