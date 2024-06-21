Чукин Михаил Стефанович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Чукин Михаил Стефанович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 7321
- Роль персоны
- Упом.
- Дата события
- 26.09.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- крестьянин
- Н.П. приписки кратко
- Пермская губерния, Красноуфимский уезд Верхне-Сергинский завод
- Дата крещения
- 26.09.1902
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Урожд. - Шлыков Иван Дмитриевич
Отец - Шлыков Дмитрий Дмитриевич, мастеровой (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Нижне-Сергинский завод)
Мать - Шлыкова Александра Ивановна
Воспр. - Столяров Василий Стефанович, крестьянин (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Верхне-Сергинский завод)
Воспр. - Чукина Анастасия Михайловна, крестьянская девица (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Верхне-Сергинский завод)
Упом. - Чукин Михаил Стефанович, крестьянин (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Верхне-Сергинский завод)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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