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Чукина Анастасия Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чукина Анастасия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7321
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Пермская губерния, Красноуфимский уезд Верхне-Сергинский завод
Дата крещения
26.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Шлыков Иван Дмитриевич
Отец - Шлыков Дмитрий Дмитриевич, мастеровой (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Нижне-Сергинский завод)
Мать - Шлыкова Александра Ивановна
Воспр. - Столяров Василий Стефанович, крестьянин (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Верхне-Сергинский завод)
Воспр. - Чукина Анастасия Михайловна, крестьянская девица (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Верхне-Сергинский завод)
Упом. - Чукин Михаил Стефанович, крестьянин (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Верхне-Сергинский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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