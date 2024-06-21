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Буслаева Клавдия Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Клавдия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7317
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Буслаев Иван Михайлович
Урожд. - Буслаева Пелагея Михайловна
Отец - Буслаев Михаил Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Буслаева Татьяна Евфимиевна
Воспр. - Брагина Татьяна Павловна, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Буслаева Клавдия Михайловна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Пашков Иван Васильевич, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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