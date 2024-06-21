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Шапошникова Пелагея (незак.)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шапошникова Пелагея (незак.)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7316
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Шапошникова Пелагея (незак.)
Мать - Шапошникова Анна Ивановна, вдова крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Лаптев Василий Иванович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Воспр. - Шапошникова Агрипина Васильевна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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