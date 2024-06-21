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Чернышева Мария Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чернышева Мария Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7314
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена солдата
Н.П. приписки кратко
Самарская губерния, Бузулукский уезд Малмалышевская вол. д. Филипповка
Дата крещения
22.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Устирков Иван Федорович
Отец - Усирков Федор Георгиевич, крестьянин (Ерал с.)
Мать - Усиркова Евдокия Сергеевна
Воспр. - Булычев Семен Иванович, проверить (Владимирская губерния, Муромский уезд Карачаровская вол. с. Карачарово)
Воспр. - Чернышева Мария Андреевна, жена солдата (Самарская губерния, Бузулукский уезд Малмалышевская вол. д. Филипповка)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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