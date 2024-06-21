Устирков Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстирков Иван Федорович

Устирков Иван Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Устирков Иван Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7314
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Устирков Иван Федорович
Отец - Усирков Федор Георгиевич, крестьянин (Ерал с.)
Мать - Усиркова Евдокия Сергеевна
Воспр. - Булычев Семен Иванович, проверить (Владимирская губерния, Муромский уезд Карачаровская вол. с. Карачарово)
Воспр. - Чернышева Мария Андреевна, жена солдата (Самарская губерния, Бузулукский уезд Малмалышевская вол. д. Филипповка)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close