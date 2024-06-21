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Шевалдин Василий Федорович (младший)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шевалдин Василий Федорович (младший)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7311
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Щербинин Михаил Максимович
Отец - Щербинин Максим Никитич, запасной рядовой (Златоустовский уезд Сикиазская вол. с. Озерское)
Мать - Щербинина Евдокия Федоровна
Воспр. - Шевалдин Василий Федорович (младший), мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Щербинина Пеланея Максимовна, дочь солдата (Златоустовский уезд Сикиазская вол. с. Озерское)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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