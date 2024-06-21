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Курчатова Евдокия Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатова Евдокия Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7309
Роль персоны
Мать
Дата события
15.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
15.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Курчатова София Петровна
Отец - Курчатов Петр Васильевич, запасной старший унтер офицер (Симский завод)
Мать - Курчатова Евдокия Дмитриевна
Воспр. - Огурцова Марфа Васильевна, жена мастерового (Миньярский завод)
Воспр. - Ширшов Федор Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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