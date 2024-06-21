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Власов Георгий Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Власов Георгий Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7308
Роль персоны
Упом.
Дата события
14.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Власов Сергей Александрович
Отец - Власов Александр Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Власова София Сергеевна
Воспр. - Власова Евдокия Гергиевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Пупков Иван Адрианович, мастеровой (Симский завод)
Упом. - Власов Георгий Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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