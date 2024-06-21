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Леонова Мария Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Леонова Мария Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7307
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Ширшова Вера Семеновна
Отец - Ширшов Семен Петрович
Мать - Ширшова Пелагея Васильевна
Воспр. - Леонова Мария Георгиевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Ширшов Георгий Петрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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