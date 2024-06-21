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Пупков Петр Григорьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пупков Петр Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7306
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Чевардин Константин Федорович
Отец - Чевардин Федор Евфимиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Чевардина Анна Аанасьевна
Воспр. - Пупков Петр Григорьевич, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Мария Емельяновна, жена запасной рядового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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