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Чевардина Анна Аанасьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Анна Аанасьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7306
Роль персоны
Мать
Дата события
13.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Чевардин Константин Федорович
Отец - Чевардин Федор Евфимиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Чевардина Анна Аанасьевна
Воспр. - Пупков Петр Григорьевич, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Мария Емельяновна, жена запасной рядового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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