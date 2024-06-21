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Редикорцева Мария Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Редикорцева Мария Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7305
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова коллежского советника
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
11.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Попов Владимир Вениаминович
Отец - Попов Вениамин Леонтьевич, личный почетный гражданин (????)
Мать - Попова Ольга Владимировна
Воспр. - Глинков Алексей Ардалионович, коллежский советник (????)
Воспр. - Редикорцева Мария Петровна, вдова коллежского советника (????)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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