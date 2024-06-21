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Половина крестных отстутствует

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Половина крестных отстутствует
Тип записи
о рождении
Номер записи
7301
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.09.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
01.09.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Горшкова Елизавета Павловна
Отец - Горшков Павел Николаевич
Мать - Горшкова Евдокия Мироновна
Воспр. - Половина крестных отстутствует
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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