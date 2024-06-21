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Барматина Васса Евфимовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Барматина Васса Евфимовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7300
Роль персоны
Мать
Дата события
31.08.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.08.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Барматин Александр Григорьевич
Отец - Барматин Григорий Дмитриевич
Мать - Барматина Васса Евфимовна
Воспр. - Половина крестных отстутствует
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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