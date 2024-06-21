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Горшкова Мария Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Мария Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7299
Роль персоны
Мать
Дата события
30.08.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
30.08.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Горшков Александр Иванович
Отец - Горшков Иван Федорович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Горшкова Мария Николаевна
Воспр. - Половина крестных отстутствует
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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