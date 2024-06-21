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Киселев Иван Капитонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Киселев Иван Капитонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7298
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.08.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.08.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Скарлыгин Адриан Иванович
Отец - Скарлыгин Иван Терентьевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Мария Капитоновна
Воспр. - Воробьева Пелагея Капитоновна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Киселев Иван Капитонович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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