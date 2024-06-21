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Зайцева Евдокия Флоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Евдокия Флоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7297
Роль персоны
Мать
Дата события
24.08.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
24.08.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Зайцева Надежда Николаевна
Отец - Зайцев Николай Андреевич, запасной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Зайцева Евдокия Флоровна
Воспр. - Булатова Феодосия Флоровна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Зайцев Григорий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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