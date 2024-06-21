Кузьмина Анна Ивановна
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Кузьмина Анна Ивановна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 7294
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 18.08.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Дата крещения
- 18.08.1902
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Урожд. - Кузьмина Наталья Лукиановна
Отец - Кузьмин Лукиан Петрович, запасной канонир (Самарская губерния, Ставропольский уезд Озерская вол. с. Озерки)
Мать - Кузьмина Анна Ивановна
Воспр. - Иванов Василий Кузьмич, отставной фельдфебель, из мещан (Уфа г.)
Воспр. - Шалимова Анисия Архиповна, жена крестьянина (Пензенская губерния, г. Саранск)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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