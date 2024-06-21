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Кузьмина Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузьмина Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7294
Роль персоны
Мать
Дата события
18.08.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.08.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Кузьмина Наталья Лукиановна
Отец - Кузьмин Лукиан Петрович, запасной канонир (Самарская губерния, Ставропольский уезд Озерская вол. с. Озерки)
Мать - Кузьмина Анна Ивановна
Воспр. - Иванов Василий Кузьмич, отставной фельдфебель, из мещан (Уфа г.)
Воспр. - Шалимова Анисия Архиповна, жена крестьянина (Пензенская губерния, г. Саранск)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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