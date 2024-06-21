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Рычков Василий Стефанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рычков Василий Стефанович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7286
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.08.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.08.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Кривоносова Евдокия Федоровна
Отец - Кривоносов Федор Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Кривоносова Наталья Андреевна
Воспр. - Рычков Василий Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Рычкова Капитолина Стефановна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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