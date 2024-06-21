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Харчевникова Пелагея Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Харчевникова Пелагея Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7283
Роль персоны
Мать
Дата события
29.07.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.07.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Харчевников Иван Васильевич
Отец - Харчевников Василий Порфириевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Харчевникова Пелагея Ивановна, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Ирина Ивановна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Харчевников Михаил Порфириевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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