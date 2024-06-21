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Леонова Мария Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Леонова Мария Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7282
Роль персоны
Мать
Дата события
28.07.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.07.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Леонова Анна Петровна
Отец - Леонов Петр Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Леонова Мария Георгиевна
Воспр. - Пашков Михаил Васильевич, запасной фейерверкер (Симский завод)
Воспр. - Пашкова Александра Гавриловна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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