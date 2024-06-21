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Ларионов Петр Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ларионов Петр Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7279
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.07.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.07.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Ларионова Мария Дмитриевна
Отец - Ларионов Дмитрий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Ларионова Мария Филипповна
Воспр. - Ларионов Петр Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Холодилина Ольга Дмитриевна, жена мещанина (Челябинск г.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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