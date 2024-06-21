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Турова Анна Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Турова Анна Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7277
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.07.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
19.07.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Турова Анна Андреевна
Отец - Туров Андрей Викторович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Турова Матрона Яковлевна
Воспр. - Масленникова Евфросиния Ивановна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Осокин Георгий Максимович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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