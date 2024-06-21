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Шашкова Мария Григорьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкова Мария Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7276
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.07.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.07.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Мызгина Анна Дмитриевна
Урожд. - Мызгина Мария Дмитриевна
Отец - Мызгин Дмитрий Иларионович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Мызгина Агафия Гавриловна
Воспр. - Малышева Александра Гавриловна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Мызгин Андрей Иларионович, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Мария Григорьевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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