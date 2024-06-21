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Буслаева Дарья Иосифовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Дарья Иосифовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7273
Роль персоны
Мать
Дата события
14.07.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.07.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Буслаева Марина Максимовна
Отец - Буслаев Максим Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Буслаева Дарья Иосифовна
Воспр. - Буслаева Мария Максимовна, дочь запасной рядового (Симский завод)
Воспр. - Коновалов Николай Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Упом. - Буслаев Максим Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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