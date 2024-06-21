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Кузнецов Семен Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Семен Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7270
Роль персоны
Отец
Дата события
13.07.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.07.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Кузнецова Мария Семеновна
Отец - Кузнецов Семен Павлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Кузнецова Евдокия Ивановна
Воспр. - Кузнецов Павел Павлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Рыкова Стефанида Александровна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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