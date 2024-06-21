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Базунов Иван Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Базунов Иван Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7268
Роль персоны
Упом.
Дата события
11.07.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.07.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Базунов Владимир Иванович
Отец - Базунов Иван Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Базунова Татьяна Лаврентьевна
Воспр. - Базунова Варвара Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Раннев Василий Евдокимович, мастеровой (Симский завод)
Упом. - Базунов Иван Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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