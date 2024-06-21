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Снитко Иосиф Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Снитко Иосиф Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7265
Роль персоны
Отец
Дата события
03.07.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дворянин
Н.П. приписки кратко
Смоленск г.
Дата крещения
03.07.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Снитко Мария Иосифовна
Отец - Снитко Иосиф Георгиевич, дворянин (Смоленск г.)
Мать - Снитко Мария Васильевна
Воспр. - Снитко Прасковья Георгиевна, дочь подполковника (Уфа г.)
Воспр. - Черепанов Василий Николаевич, мещанин (Уфа г.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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