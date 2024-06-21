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Салова Анастасия Мартиновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Салова Анастасия Мартиновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7264
Роль персоны
Мать
Дата события
03.07.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
03.07.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Салов Афанасий Николаевич
Отец - Салов Николай Афанасьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Салова Анастасия Мартиновна
Воспр. - Гусев Павел Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Салова Стефанида Афанасьевна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Салов Афанасий Павлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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