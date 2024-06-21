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Напалков Семен Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Семен Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7262
Роль персоны
Отец
Дата события
30.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Напалков Иван Семенович
Отец - Напалков Семен Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Напалкова Татьяна Константиновна
Воспр. - Еремин Николай Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Салова Аполлинария Павловна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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